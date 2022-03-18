İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ergene Velimeşe Spor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Jetler ligin 30. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşe Spor ile 20 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden devam eden mor beyazlı ekip, hazırlıklarına Kocatepe spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Bahaddin Gümüş yönetiminde yapılan idman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, düz koşu ve çift kale maçla devam etti.

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