İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2.

Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.


Afyonspor'da üst üste alınan galibiyetlerin ardından futbolcularının moralinin yerinde olduğu gözlenirken, antrenman Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapıldı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve ısınma hareketleri ile başlarken ardından düz koşu ve çift kale maç yapıldı.


Afyonspor ligin 28. haftasında deplasmanda 27 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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