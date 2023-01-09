Devre arası hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Afyonspor hücum-savunma çalışması yaptı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Kamp için Antalya'ya giden mor beyazlı ekip günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik heyet gözetiminde yapılan antrenmanda Afyonsporlu futbolcular hücum-savunma çalıştı. Afyonspor'un, Antalya kampının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.