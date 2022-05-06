İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor ligin son maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2.

Lig ekiplerinden Afyonspor ligin son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.


Afyonspor, ligin son maçında aynı puana sahip Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettiren mor beyazlı ekip idmanı Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yaptı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı. Antrenman düz koşu ve yapılan çift kale maçla sona erdi.

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