İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor oyuncuları yemekte buluştu

TFF 2.

Lig ekiplerinden Afyonspor oyuncuları, Somaspor maçı öncesi yemek organizasyonunda bir araya geldi.


Afyonspor oyuncuları düzenlenen yemek organizasyonuyla bir araya geldi. Yemek sonrası Afyonspor oyuncusu Yavuz Tek'in için sürpriz doğum yapıldı.


Öte yandan Afyonspor hafta sonu oynayacağı Somaspor maçını kazarak ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Mor beyazlı ekip ligin 19. haftasında kendi evinde ligin 10. sırasında bulunan Somaspor'u konuk edecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürüyor. Afyonspor kendi evinde oynayacağı maçı kazanarak ligde bulunduğu 6. sıradan üst sıralara tırmanmak istiyor.

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