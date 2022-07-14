Afyonspor sezonun ilk antrenmanına çıktı

Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Afyonspor kulüp yönetimi yeni sezonda ilk iş olarak teknik direktör değişikliğine gitti. Koray Palaz ile el sıkışan Afyonspor'da yeni sezonun ilk antrenmanı bayram izninin ardından Kocatepe Spor Kompleksinde yapıldı. Antrenmanda yeni sezonun flaş transferlerinden Olcay Şahan'da katıldı. Antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.