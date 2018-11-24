Afyonspor Taraftarlar Derneği'nden Başkan Çoban'a ziyaret

Dernek Başkanı Hakan Türkmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette konuklar, kentte sporun gelişmesi adına yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çoban'a teşekkür ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çoban ise Afyonspor Taraftarlar Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda yöneticiler, Başkan Burhanettin Çoban'a isminin yazılı olduğu AFJET Afyonspor forması hediye etti.