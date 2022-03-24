İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonspor zorlu karşılamanın hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor hafta sonu lig lideri Sakayaspor’u ağırlayacağı karşılamanın hazırlıklarına devam ediyor.

Afyonspor hafta sonu lig lideri Sakayaspor'u ağırlayacağı karşılamanın hazırlıklarına devam ediyor.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı zorluk Sakaryaspor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Isınma ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenman ardından düz koşu ve teknik çalışması devam etti. Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu ve hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.