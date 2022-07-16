İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor'da antrenmanlar eğitsel oyun çalışmaları ile devam ediyor

TFF 2.

Lig ekiplerinden Afyonspor antrenmanlarına dayanıklılık koşuları ve gruplar halinde eğitsel oyun çalışmaları ile devam ediyor.


Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Afyonspor'da oyuncular idmana düz koşu ile başladı. Alt yapıdan yetişen ve yeni transferlerinden katıldığı antrenmanda teknik heyet tarafından futbolculara dayanıklılık koşuları ve gruplar halinde eğitsel oyun çalışması yaptırıldı. Çift kale maçında yapıldığı antrenmanda oyuncuların hayli hırslı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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