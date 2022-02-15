İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor'da ikinci Bahaddin Güneş dönemi başladı

Afyonspor’da Cem Kavçak’tan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Bahaddin Güneş göreve başladı.

Afyonspor'da Cem Kavçak'tan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna oturan Bahaddin Güneş göreve başladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz hafta sonu Cem Kavçak ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük konusunda harekete geçen kulüp yönetimi Bahaddin Güneş anlaştı. Kulüp yönetimi anlaşmayı sosyal medya hesabından, “Kulübümüzdeki yarım kalan hikayesini tamamlamak parolasıyla Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri ile paylaştı.


Öte yandan, Bahaddin Güneş ayağının tozu ile göreve başladığı belirtildi.

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