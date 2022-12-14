Afyonspor'da, Somaspor maçı hazırlıkları başladı

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen denetimde 13 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Denetim Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli 56 ekip, 238 personel,n katılımı ile yapıldı. Kent genelinde yapılan ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 1675 kişinin Genel Bilgi Taraması üzerinden kimlik sorgulaması yapılırken, ayrıca 221 araç ile 97 metruk binada kontrol edildi. Denetim sonrası 13 yabancı uyruklu şahıs ve 19 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldığı belirtildi.