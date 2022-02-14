İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı

Afyonspor’da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak’a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu İnegölspor'a da 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Afyonspor'un resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak, “Kulübümüzün teknik direktörlük görevini yürüten Cem Kavçak ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.