İhlas Haber Ajansı

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Afyonspor'un, Kayseri kampı sona erdi

Afyonspor’un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi.

Afyonspor'un yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği Kayseri kampı sona erdi.


TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Kayseri kampını tamamlayarak kente döndü. Takım 3 günlük iznin ardından çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Yeni transferlerinde katıldığı kamptaki çalışmaların verimli geçtiği kaydedildi. Kampta hazırlık karşılaşması da yapan mor beyazlı ekibin çalışmalarına Salı günü başlaması bekleniyor.

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