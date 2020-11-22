Afyon'un konuşan tarihi sokakları misafirlerini bekliyor

Afyonkarahisar'ın rengarenk boyanarak aslına uygun şekilde restore edilen tarihi konak ve evleri ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi konakların bulunduğu cadde ve sokaklar adeta gelenleri geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA), görenleri mest eden tarihi konakların bulunduğu sokakları havadan görüntüledi.

Afyonkarahisar, son yıllarda tarihi konak ve evleri ile gündeme gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da tarihi dokuya sahip korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve dış cephe korumalı 400 civarında konak ve ev bulunuyor. Konaklar özellikle yüksekliği ile ünlü tarihi Karahisar Kalesi civarında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kentsel sit alanı içerisinde kalan Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda tescilli ve tescilsiz yapılarda sokak sağlıklaştırma uygulaması ve restorasyon çalışmaları kapsamında 2002 yılından beri toplam 253 adet konak ve iş yerinin dış cepheleri ile çatıları onarıldı. Restorasyon sonrası rengarenk bir görünüme kavuşan tarihi sokaklar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Mimari yapısı ile göze çarpan konaklar ziyaretçilerini bekliyor.

“Biz ‘sokaklar bizimle konuşuyor' diyoruz”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, konakların orijinalliğini yüzyıllar geçmesine rağmen koruduğunu ifade ederek, devletin konak ve evleri aslına uygun bir şekilde restore ettirdiğini kaydetti. Vali Çiçek, konakların gelen ziyaretçiler ile adeta konuştuğunu belirterek, “Bizim konaklarımızı diğer konaklardan ayırt eden en büyük özellik geçmişte yapılmış olması. Biz yeni konaklar yapmadık, mevcut konaklarımızı güçlendirerek restore ettik. Ben diğer şehirlerdeki konakları eleştirmek istemem ama bizim konaklarımızın hiçbirisi tarihi görünüm verilerek sonradan yapılmış konaklar değil. Orijinal ve aslına restore edilerek yapılan konaklar. O yüzden biz ‘sokaklar bizimle konuşuyor' diyoruz. Sokaklarımızda ayrı bir tarih ve sinerji var. Ben o sokaklarda yürüdüğümde 100 yıl önceki Abdullah amca ile konuşuyor, görüşüyor gibi hissediyorum. Çünkü şer şey aynı ve orijinalliğini koruyor” dedi.