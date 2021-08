Afyon'un yüzölçümüne göre orman varlığı yüzde 23'lere çıktı

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, 2002 yılından sonra yapılan ağaçlandırma çalışmaları sonrası kentteki orman varlığının yüzölçümüne göre yüzde 19'lardan yüzde 23'lere kadar çıkarıldığını ifade etti.

Us, kent yüzölçümüne bakıldığı zaman orman varlığının iyi durumda olduğunu kaydederek, Afyonkarahisar'da ciddi anlamda ağaçlandırma çalışmasının yapıldığını dile getirdi. Kentteki orman varlığının yüzölçümüne göre yüzde 23'lere kadar çıktığını belirten Us, “Geçen sene ve bu sene yaptığımız çalışmalarımız kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Daha önce diktiğimiz fidanların bakımları yapılmaktadır. Sadece dikimle kalmıyoruz, bu fidanların bakımlarını da yapıyoruz. Bu sene yine ağaçlandırma programı kapsamında çalıştığımız sahalarımız mevcut. 150 hektar alan içerisinde ağaçlandırma faaliyetimiz var. Mera ıslah çalışmalarımız var. Toprak muhafaza erozyon kontrol çalışmalarımız var. Ormanlarımızı sadece ağaç üzerinde değerlendirmememiz gerekiyor. Eko sistem dediğimiz toprağın içerisindeki canlıdan mikroorganizmalardan tutunda içerisinde yaşayan hayvanlara karıncaları, ağaçta yaşayan kuşlara her türlü canlıya hizmet ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızı daha hızlı yapıp, kentteki orman varlığını arttırma gayreti içerisindeyiz” dedi.