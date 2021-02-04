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Ağabeyinin şehit haberi sonrası ilk sözleri ‘vatan sağolsun' oldu

Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, şehit olan Afyonkarahisar’ın Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in ağabeyi Osman Can Demirel şehit haberinin ardından “Vatan sağolsun” dedi.

Suriye'de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, şehit olan Afyonkarahisar'ın Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in ağabeyi Osman Can Demirel şehit haberinin ardından “Vatan sağolsun” dedi.


Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehit olduğu haberini Afyonkahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından duyurdu. Şehit haberinin ardından Demirel'in Dazkırı ilçesine bağlı Aşağıyenice köyündeki baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Aileye şehit haberini ise aralarında askerlerinde bulunduğu bir heyet verdi. Şehit haberi sonrası Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya'da köye gelerek baba Mehmet Demirel ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek aile birlikte taziyeleri kabul etti.


Şehit Demirel'in ağabeyi Osman Can Demirel ise “Vatanda sağolsun, acımız büyük. Şehit oldu kardeşim Allah mekanını cennet etsin” dedi.

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