'Ağaç Kesme Fidan Dik' projesi

Tüm Türkiye'de "Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile başlatılan proje kapsamında yılın son gününde Afyonkarahisar'da vatandaşlara 2019 adet ücretsiz fidan dağıtıldı.

Fidan dağıtımına Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Orman Fidanlık Müdürü Mutlu Tepe ve vatandaşlar katıldı. Orman Fidanlık Müdürü Mutlu Tepe, bu yıl da vatandaşların yılbaşında fidan kesmemeleri ve fidan dikmeleri amacıyla 2019 adet fidan dağıttıklarını belirtti.

Vali Mustafa Tutulmaz da; “Ağaç kesmek yerine ağaç dikmeyi önceleyen bir kampanyayı sizlerle paylaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yılbaşını bazı anlayışta ağaç keserek, onu süsleyerek kutlama eğilimi var. Ancak bizde ağaç dikmeyi daha ön plana alan bir anlayış var. Bu yüzden Bakanlığımızın öncülüğünde her yıl yılbaşı öncesinde bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Bu yıl da 2019 adet 5 yaşında fidanı vatandaşlarımıza dağıtarak ‘ağaç kesmeyelim ağaç dikelim' diyoruz. Bu vesileyle Afyonkarahisar'lı hemşerilerimizin, bütün insanlığın yeni yılını kutluyoruz. Yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bütün güzellikleri beraberinde getirmesini diliyor, hayırlı uğurlu bir yıl olsun diyorum” dedi.

Konuşma sonunda Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler tarafından Anıtpark önünde bulunan vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan tüplü topraklı karaçam ve sedir fidanlarının yanı sıra bitki çayları da dağıtıldı.