Ağaca çarparak parçalanan ekmek teknesini endişeli gözlerle izledi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır, şarampole girip yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise yol kenarına uzanarak, parçalanan ekmek teknesini endişeli gözlerle izledi.

Kaza, Sultandağı ilçesi Kırca köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetiminde sac panel yüklü 27 V 2699 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın ardından tırın kaza yaptığı yerde yorgunluktan yola uzanan sürücü M.A.'nın ise durgun ve endişeli bakışlar ile aracını izlemesi dikkatlerden kaçmadı.