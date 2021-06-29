Ağıl çöktü yaklaşık 150 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çöken ağıl inşaatında göçük altında kalan küçükbaş hayvanları kurtarma çalışması devam ediyor. AFAD ekipleri göçükten çıkardıkları koyun ve kuzuları sakinleştirmek için pet şişeler suç içermeye çalışırken, göçük altında 150'ye yakın hayvanın kaldığı belirtildi.

Olay, Emirdağ ilçesi, Sağırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ağıl inşaatı çalışması sırasında çayı kısmı bir anda çöktü. Çökme sonucu inşaatta çalışan 3 işçi hafif şekilde yaralanırken 300 yakın küçükbaş hayvan ise göçük altında kadı. Çevredekilerin yardımı ile göçük altında kalan 150'ye yakın küçükbaş hayvan çıkarılırken molozların arasında kalanlar içinse İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler hayvanları çıkarmaya başlarken bazılarının ise telef olduğu öğrenildi. AFAD ekipleri göçük altından çıkardıkları

koyun ve kuzulara pet şişeler ile su vererek sakinleştirmeye çalışırken, göçükten çıkan hayvanların ise can havliyle kaçışmaları dikkatlerden kaçmadı. Kurtarma çalışması ise bölgeye vinç çağrılırken, olay yerindeki çalışmalar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile görüntülendi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.