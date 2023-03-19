Ağır taş eserler yeni müzeye taşınmaya başladı

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler yeni yapılan müzeye taşınmaya başlandı.

Eski müze bahçesindeki çoğunluğu sütun ve duvar parçalarından oluşan eserler vinç ve iş makineleri ile Afyonkarahisar-İzmi karayolu üzerine inşa edilen yeni müzeye taşınmaya başlandı. Taşınma işlemi ile ilgili Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Yeni müzeye eserleri taşımaya başladık. Uzun hazırlık çalışmalarından sonra tarihi eserleri yeni müzeye taşımaya başladık. Ağır taş eserlerle başlattığımız taşınma çalışmasını bahçe, depo ve teşhir kısmı için ayrı ayrı devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.