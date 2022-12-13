Ağır tonajlı araç sürücülerine yönelik denetim

Afyonkarahisar'da ağır tonajlı araç sürücülerine yönelik yapılan denetimde 19 sürücüye yaklaşık 58 bin TL para cezası kesildi.

Denetim Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kentteki çevre yolunda Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kantarlar çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde 52 ağır tonajlı araç sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada araç 19 sürücüsüne toplamda 53 bin 377 TL para cezası kesilirken, 15 sürücüye ise Karayolları Denetim İstasyonu görevlilerince tonaj cezası uygulandı.