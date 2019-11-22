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Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta başlar

Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte ağız ve diş sağlığına küçük yaştan itibaren dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.


18-24 Kasım tarihleri arasındaki Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ADSM Kalite ve Verimlilik Birimi tarafından kurum binasındaki hasta ve yakınlarına Diş Sağlığı ve Fırçalama teknikleri ile alakalı bilgilendirilme yapıldı.


Ayrıca çocuklara da konuyla alakalı çeşitli hediyeler verilerek ağız ve diş sağlığına küçük yaşlardan dikkat edilmesi amaçlandı.

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