İhlas Haber Ajansı

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Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev kullanılamaz hale geldi.


Olay, ilçeye bağlı Beyköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem D.'nin yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çarp Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangı ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi.


Olayın ardından yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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