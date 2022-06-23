Aile Okulu Seminerleri ile 2 bin kişiye ulaşıldı

Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından Sandıklı Kadın Kültür Evinde başlatılan ‘Aile Okulu Seminerleri' kentin diğer ilçelerinde de yapılırken, seminerlerle yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı.

Seminerlerde ailelerin sorumlu, vicdanlı ve bilinçli bir çocuk yetiştirmesinin ancak çocuklara ilgi ve sevgi gösterilmesi ile mümkün olabileceği anlatıldı. Çocuklara yönelik sevgi ve ilginin çocukları birçok kötülükten koruyan bir kalkan işlevi gördüğü, çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmenin çocuklar için dönüştürücü etkisi olduğu, ailenin duyarlılığı ile çocukların teknolojik aletleri daha bilinçli ve sağlıklı kullanmasının mümkün olduğu belirtildi. Ekim ayında başlayan Aile Okulu seminerlerinin sonuncusunu Başmakçı'da yapan Yılmaz "Sandıklı 75. Yıl İlkokulundan başladığımız, tamamen bireysel inisiyatif ile çıktığımız seminer yolculuğunda 75 seminer ve 2 bin aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ailelerle çocukları için önemli bilgiler paylaşmak, çocuklarının daha güzel bir hayat yaşamasına dolaylı katkıda bulunmak benim için de değerli bir tecrübe oldu" dedi.