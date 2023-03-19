‘Aile Okulu Seminerleri' Türkiye sınırlarını aştı

Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz'ın bireysel bir inisiyatif ile başlattığı Aile Okulu Seminerleri Türkiye'de 116 defa yapıldıktan sonra son olarak Fransa'da yapıldı. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği koordinasyonunda düzenlenen seminerde ailelerle çocukları konuşuldu.

Seminer, Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafında verildi. Seminerde, çocukların ailede gördüğü birçok davranışı yansıttığı, bu anlamda model olmanın önemi, çocukları diğer çocuklarla kıyaslamanın olumsuz yönleri, çocuklara yeterli dozda gösterilen ilginin onları birçok sıkıntılı durumdan koruyacağı anlatıldı. Yılmaz, kritik dönem kavramına dikkat ederek çocukların daha sonra telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaştırılmaması gerektiği, çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin onları sosyal ve duygusal yönden olumlu etkileyeceği gibi konular akademik bulgular ve örnekler eşliğinde anlattı.

Yılmaz, "Ben bu semineri ülkemizin her yerinde yapma hayali kurmuştum. Bu hafta Fransa'da seminer yapmak benim için de geliştirici bir deneyim oldu. Dinlemeye değer bulanlara minnettarım" dedi.