Aile Sağlığı Merkezi yapımı için protokol imzalandı

Afyonkarahisar Yenice Mahallesi'ne yapılması planlanan Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun protokolü imzalandı.

Hayırseverler Dr. Saip ve Duygu Tiryakioğlu desteğiyle Yenice Mahallesi'ne yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun protokolü Vali Gökmen Çiçek başkanlığında imzalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz ile hayırsever aile arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan merkezde dört hekimin görev alması bekleniyor.