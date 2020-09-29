AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı belli oldu

AK Parti Genel Merkezi'nin yaptığı çalışmaların ardından görevi vekaleten yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yeni il başkanı olarak atandı.

Afyonkarahisar'da AK Parti eski İl Başkanı Hüseyin Sezen'in istifasının ardından, parti genel merkezi yeni başkanı belirlemek için çalışma başlatmıştı. Günler süren temayül ve görüşmelerin ardından, yeni il başkanını belirlendi. AK Parti Genel Merkezi, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Ceylan Uluçay'ı, il başkanı olarak atadı.

“Hedefimiz; zaferlerimize yeni bir zafer eklemektir”

Uluçay yaptığı açıklamada, “Şehrimiz ve aziz milletimiz adına bugünden itibaren, bugüne kadar birlikte çalıştığımız, davaya gönül vermiş tüm arkadaşlarımız ile birlikte çalışacağız. Kimseyi kırmayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, şahsım ile birlikte bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımız ile birlikte bir ve beraber olacak, şehrimiz için çalışacağız. Biz bu görevlere; halka hizmetin hakka hizmet olduğu şiarını düstur edinerek talip olduk. İnşallah Ankara'ya birlikte geldiğimiz, dava ve yol arkadaşlarım, Bülent Eser, Semai Kaya, Fatih Beder ile yine birlikte yol yürüyeceğiz. Demokrasinin gereği olarak bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımız ile kol kola çalışacak yakın bir zamanda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Kongremize birlikte gideceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 15 bin üye ve 2023 seçimlerinde zaferlerimize yeni bir zafer eklemektir” dedi.

Mali Müşavir olan Uluçay daha önce de İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürütüyordu.