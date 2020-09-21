İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Sezen istifa kararını AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare sonucu aldığını belirtti.


Sezen, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında istifasını açıkladı. Basın toplantısında Sezen'e, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da eşlik etti. 2,5 yıllık Ak Parti Afyonkarahisar İl başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirten Sezen, “Dava sadece 18 yıllık bir dava değil, 1400 yıl önce dünyayı şereflendiren efendimizin ayak izlerini takip ettiğimiz bir davadır. Yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimi genel merkezle yaptığım istişareler sonucu işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarılara taşınması için şuan itibariyle bırakmış bulunuyorum. Kimse bu kararımızın arkasında herhangi bir şey aramasın. Dün biz bu makamlarda yoktuk, yarında olmayacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.