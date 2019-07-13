İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Düzce teşkilatından Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat’ı makamında kabul etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat'ı makamında kabul etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek konuklarıyla yakından ilgilenerek Afyonkarahisar hakkında bilgi verdi. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat ise Başkan Zeybek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.