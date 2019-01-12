AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesi, ABD ve kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir" dedi.

Ege Bölgesi İnsan Hakları Başkanları toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İl başkanı Av. Hüseyin Sezen, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek ile birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Başkan Çoban, Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek seccade hediye etti.

Genel Başkan Yardımcısı Usta, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'insan haklarının Türkiye'de ihlal edildiğini ve muhalefetin bu yönde açıklamaları olduğu' sorusu üzerine Usta, şöyle cevap verdi;

"İnsan hakları ihlali deyince akla somut söylenebilecek bir iki tane olay bile gündeme getiremiyorlar. Bu çok yanlış algı ve söylemlerle birlikte aleyhimize kullanabilecek bir alan olarak görülebiliyor. Aslında bunların hiçbiri doğru değil. Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD ve kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının üzerindedir şu an. O yüzden insan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye'yi farklı ülkeler ile kıyasladığınız zaman mümkün değil. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bütün dünya da uluslararası platformlarda devletlerin güvenlik politikaları ile insan hakları politikalarının tartışıldığı bir dönemdeyiz. Pek çok toplantıda ülkeler kendi sınırlarını duvarlarla kapatıp kendi başlarının çaresine bakmasını düşündüğü ve kendini kurtarmanın çabasında olduğunu anlattığı bir dönemde Türkiye tam tersine sınırların dışına taşmış bütün mazlumlar için, bütün insanlar ve insan hakları için özellikle insan onuru için ne yapabilirim diye düşünen ve dert edinen bir ülke. Bunu dert edinen dünya da başka bir ülke yok. O yüzden Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu söylemek artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka aykırı kim iş yapıyor ve ülkeye zarar veriyorsa ve terör örgütleri ile iş birliği içerisinde kanuna aykırı iş yapıyorsa elbette hesabı sorulacaktır. Burada kişinin mesleği, kimliği, görevi ve makamı hiç önemli değildir. Türkiye o yüzden bir hukuk devletinin kuralları neyse ve anayasamızın bize verdiği yetki ve sorumluluk neyse bu kurallar içerisinde bütün kanunlarımıza saygılı bir şekilde ve hukukun üstünlüğünü de koruyarak insan hakları noktasında insan onuruna yakışır bir tavır sergileyerek dünyaya örnek bir ülkedir aslında Türkiye."