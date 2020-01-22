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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Bölge Sorumlusu Abdurrahman Öz'ün Şuhut ziyareti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediyesini ziyaret etti.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yanı sıra AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı Veli Yaman, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir ve Belediye Meclisi üyeleri Başkan Yardımcısı Öz'ü Şuhut Belediyesi girişinde karşıladı. AK Parti heyeti ile bir süre hasbihal eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, ilçeye yapılan hizmetlerle ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.


Başkan Recep Bozkurt tarafından Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'e ilçenin tarihi kitabı olan ''Şuhut'' kitabını hediye etti. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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