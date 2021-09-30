AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay kaza geçirdi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın da içinde bulunduğu araç Ankara-Afyonkarahisar karayolunda kaza yaptı.

Olay, Ankara-Afyonkarahisar karayolunda saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçesinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve beraberindeki Bayat İlçe Başkanı Metin Balan'ı taşıyan araç ile başka bir araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan AK Parti heyetinin aracı yerde bir süre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ve sürücü Ömer Faruk Saka'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.