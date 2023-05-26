AK Parti il binasında kedi kurtarma operasyonu

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda havalandırma boruları içerisine sıkışan kediler itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı.

Olay, kent merkezi Marulcu mahallesinde AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında yaşandı. Binadaki havalandırma borularından sesler geldiğini duyan parti görevlileri içerde kediler olduğunu görünce hayvanları kurtarmak için girişimde bulundular. Görevliler kedileri kurtaramayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ardından havalandırma borularını sökerek kedileri kurtardı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kediler özgürlüklerine kavuştu.

Kurtarma operasyonu ile ilgili konuşan parti görevlilerinden Oktay Yüksel, kedilerin partinin maskotu olduğunu söyleyerek, “Sevimli kedilerimiz sabah saatlerinde havalandırma borusunun içerisine kaçmış. Biz de kedilerin annesi bağırınca fakrına vardık. Önce biz çıkarmak için uğraştık ama başaramayınca itfaiyeyi çağırdık ve onlar geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kediler annelerine kavuştu” dedi.