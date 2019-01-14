Ak Parti milletvekillerinden hayırlı olsun ziyareti

Milletvekillerini, AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik, Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Çöl, Akharım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Eşref Ünsal ve partililer karşıladı. İlçe binasında milletvekilleri aday ve partililer ile sohbet ettikten sonra ilçeden ayrılan heyet üyeleri, adaylıkların hayırlı olmasını dileyerek 31 Mart seçiminde başarılar diledi.