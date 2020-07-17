AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal ile içerisinde 2 kişinin bulunduğu makam aracı Kütahya'da şarampole devrildi. Başkan Ünsal ile birlikte toplam 3 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Akharım beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal beraberindeki Ahmet Selçuk ve Ali Altınışık ile birlikte geçtiğimiz Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görüşmeler için İstanbul'a gitti. Görüşmelerin ardından dönüş yoluna geçen Başkan Ünsal ve beraberindekileri taşıyan 03 LP 123 plakalı makam aracı Kütahya girişinden kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ila olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Başkan Ünsal, Altınışık ve Selçuk hastanelere kaldırıldı. Kazada Başkan Ünsal ve Selçuk'un bacaklarının kırıldığı öğrenilirken, Altınışık'ın ise durumunun ciddi olduğu bildirildi.

“Her şey bir anda oldu”

Tedavisi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Başkan Ünsal, yaşanan kaza ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Kazanın İstanbul'dan dönüştü olduğunu kaydeden Başkan Ünsal, her şeyin bir anda olduğunu kaydederek, kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiğini ifade etti.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor.