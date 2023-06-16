AK Parti'li belediye başkanının aracı tırla çapıştı, feci kaza anı kameraya yansıdı

Afyonkarahisar'da Dişli beldesi AK Parti Belediye Başkanı Süreyya Güvenir'in aracı ile tır çarpıştı. Kazada Başkan Güvenir yaralanırken feci kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 03 KV 490 plakalı tır kavşakta H.A.G. yönetimindeki 03 AS 360 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Bolvadin'in Dişli beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Süreyya Güvenir yaralanırken, araç şoförü H.A.G. ve Afyonlu yerel pop sanatçısı Alp Güvenir kazayı yara almadan atlattı. Başkan Güvenir, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardında jandarma tarafından inceleme başlatırken, Başkan Güvenir'in yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde kavşağa giren tırın büyük bir hızla başkan Güvenir'in bulunduğu araca çarpıp bir kaç metre sürüklediği görülüyor.