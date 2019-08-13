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AK Parti'li Eroğlu, Şuhut'ta vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Irak Özel Temsilcisi Profesör Dr.

Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesinde hemşehrileri ile bayramlaştı.


Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma merasimine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt gerçekleştirdi. Program, protokol üyelerinin günün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları konuşmalarla devam ederken bayramlaşma merasimi ile program sona erdi.

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