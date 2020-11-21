AK Parti'li Şahin: “HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını yalanlama yoluna gittiler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler” dedi.

AK Parti Afyonkarahisar 7. İl Kongresi “Afyonkarahisar İçin İnandığın Yolda Yürü” sloganı ile Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı fatih Şahin ve AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, partisinin kongrede yaptığı konuşmada CHP ve HDP'ye yüklendi. Muhalefetin anayasa değişikliği hakkında yaptığı çalışmasını eleştiren Şahin, "Biz hizmet üretmeye devam ederken bir taraftan da tabi gözümüzün ucuyla muhalefet ne yapıyor diye onlara da bakıyoruz. Onların şu anda anayasa tartışmaları altında ezildiklerine şahit oluyoruz. Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü olarak da olsa bunu kabul etmişler, itiraf etmişlerdi. Şimdi milletimiz tepki gösterince geri adım attılar” diye konuştu.