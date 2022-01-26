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Akarçay'da görülen su samuru şaşkınlığa sebep oldu

Afyonkarahisar’ın simgelerinden biri olan Akarçay’da görülen su samuru şaşkınlığa sebep oldu.

Afyonkarahisar'ın simgelerinden biri olan Akarçay'da görülen su samuru şaşkınlığa sebep oldu.


Vali Gökmen Çiçek, Akarçay'da görülen ilginç manzarayı sosyal medya hesabından fotoğraflar birlikte, “Gizemli şehir diyoruz ya gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nerden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın, muhteşem” ifadeleri ile paylaştı.

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