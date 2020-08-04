Akarsuyun kuruması ile çevre felaketi yaşandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yüzlerce yıldır akan ve Sakarya Nehri'nin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu kuruyunca bölgede adeta çevre felaketi yaşandı. Akarsu kuruyunca 10 binlerce balık telef olurken, bir çok kuş türü de bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri akarsuyun sulama amaçlı bilinçsizce açılan derin kuyularından dolayı kuruduğunu öne sürdü.

Emirdağ ilçesine bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya nehrinin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu iddialara göre yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsu aynı zamanda fotoğraf meraklılarının da ilgi odağıydı. Yüzyıllardan bu yana akan ve önceki yıllarda yatağında iki tane de değirmen bulunduran akarsu kurudu. Bölgede sular çekilen 10 binlerce balık telef olurken, çevreyi de dayanılmaz bir koku sardı. Adeta çevre felaketinin yaşandığı bölgede flamingo gibi bir çok kuş türü akarsuyun kuruması ile bölgeden uzaklaştı. Piknikçilerin de uğrak mekanlarından olan akarsu kuruyunca adeta bölge terk edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) başta olmak üzere yetkililerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, akarsuyun eski haline gelmesi için biriktirme havuzların oluşturulması planlanıyor.

“Çok üzücü bir durum”

Bölge sakinlerinden İmdat Özden, 70 yaşında olduğunu ve kendisini bildi bileli akarsuyun aktığını ancak bu yıl kuruduğunu ifade etti. Akarsuyun kurumasından dolayı balıkların öldüğünü oysa önceki yıllarda akarsu üzerinde değirmenlerin dahi olduğunu kaydeden Özden, “Göletin kurumasının nedeni bildiğimize göre tarlalar için açılan 80-100 metrelik kuyulardan dolayı. Çok üzücü bir durum. Bizim eskiden köyün suyu da oradan geliyordu, şimdi yeni kuyu açtılar” diye konuştu.