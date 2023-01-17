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Akdağ Tabiat Parkı kış manzarası büyük beğeni gördü

Türkiye’nin en büyük tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı kış manzarası da görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı kış manzarası da görenleri kendisine hayran bırakıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'nün ‘Akdağ'da Kış Manzarası' başlığı ile sosyal medyada paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. DKMP paylaştığı fotoğrafta ayrıca “Akdağ Tabiat Parkı yemyeşil ormanları, su kaynakları, uçsuz bucaksız çayırları, zengin bitki örtüsüyle eş değer yaban hayatıyla (yıllı atları, geyik, domuz, tilki vb.) monoton ve betonlaşan hayatınıza bir an da huzur ve canlılık kazandırır. Günübirlik ile kampçılar için sosyal tesisler ve bungalovlar bu güzellikleri daha da çekici ve eşsiz kılmaktadır” ifadelerine de yer verdi.

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