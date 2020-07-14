Akdağ Tabiat Parkında çöplerini toplayan vatandaşlar tatille ödüllendirilecek

Parkın popülerliğinin artması ve büyük ilgi görmesi üzerine ptojenin başlatıldığını ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün “Başlatılan kampanya doğrultusunda Akdağ Tabit Parkında çöplerini teslim eden 30 aileye çekilişle 2 gün Hüdai Kaplıcalarında ücretsiz konaklama hediye edilecek. ‘Çöpünü Getir Hüdai Kaplıcalarından Tatili Kap' sloganıyla başlattığımız kampanyaya katılmak için, 31 Ekim tarihine kadar Akdağ Tabiat Parkındaki ilgili personele çöpünü teslim etmek yeterli olacaktır. Birden çok çekiliş hakkı için daha fazla çöp teslim ederek şansınızı çoğaltabilirsiniz” dedi.

Kampanya sonunda başkan Çöl tarafından yapılacak olan çekilişin internetten canlı olarak yapılacağı belirtildi.