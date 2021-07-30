Akdağ Tabiat Parkı'nda orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri arttırıldı

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar'daki Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda son günlerde yaşanan orman yangınları dikkate alınarak güvenlik önlemleri arttırıldı.

Sandıklı'da Kaymakam Eflatun Can Tortop başkanlığında gerçekleştirilen asayiş toplantısında Akdağ Tabiat Parkı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Toplantıda son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı Akdağ Tabiat Parkı'nda jandarma ekipleri aralıksız denetleme yaparken Sandıklı Belediyesi de milli parka bir itfaiye aracı ve itfaiye ekibini aralıksız 24 saat görevlendirdi. Jandarma ekipleri ise 3 motorize ekip ile bölgede 24 saat aralıksız denetim yapacak.