Akdağ Tabiat Parkı'nda sezon sona eriyor

Bu yıl Nisan ayından beri faaliyet gösteren Akdağ Tabiat Parkı Bungalov evleri, 23-24 Kasım'da son kez misafirlerini ağırladıktan sonra 2020 Nisan ayına kadar kapılarını kapatacak. Bakım, onarım ve yenilme işlemlerinden sonra tekrar misafirlerimizle buluşacak olan Akdağ Tabiat Parkı vatandaşlara en güzel hizmeti verebilmek için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl sadece Bungalov evlerinde yaklaşık 2 bin vatandaşın misafir edildiği Akdağ Tabiat Parkında, özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiğine uğramakla birlikte bölgenin sayılı cazibe merkezleri arasında günden güne çıtasını yükseltiyor.