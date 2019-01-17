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Akdağ'a yaban hayvanları için yem bırakıldı

Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ tabiat parkında yaşayan yaban hayvanları için yem ve saman bırakıldı.


Sert geçen kış şartlarında yaban hayatını desteklemek amacıyla Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yemleme çalışması yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü korunan alanlarında olan Akdağ Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında ağır kış koşullarında yaban hayvanların yerleşim birimlerine inip tarım arazilerine zarar vermelerini önlemek ve yaban hayvanların besin ihtiyacını karşılamak için saman ve yem bırakıldı.

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