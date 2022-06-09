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Akdağ'da Doğa Eğitim Kampı düzenlendi

Gençvetiz Derneği ile Doğanın Dili Derneği üyeleri Akdağ Tabiat Parkında ’Doğa Eğitim Kampı’nda bir araya geldi.

Gençvetiz Derneği ile Doğanın Dili Derneği üyeleri Akdağ Tabiat Parkında 'Doğa Eğitim Kampı'nda bir araya geldi.


Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü personelleri, AKÜ Veteriner Fakültesinden öğrencileri ve eğitmenler olmak üzere 85 kişi katılım sağladı. Kampta Yaban Hayatı Doğa Fotoğrafçılığı ve Veteriner Hekimin günü rolü üzerine eğitimler verildi.

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