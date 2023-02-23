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Akdağ'da kış ve bahar mevsimleri bir arada görüntülendi

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’ndan kış ve bahar mevsimi adeta bir arada yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'ndan kış ve bahar mevsimi adeta bir arada yaşanıyor.


Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen fotoğraf görenleri adeta mest etti. Yeşilin tüm tonlarının bir arada olduğu fotoğraflarda ayrıca kış ve baharda bir arada görüntülendi. Sandıklı Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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