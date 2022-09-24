Akdağ'da ulusal biyolojik çeşitlilik envanter çalışması yapıldı

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdağ'da ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi çerçevesinde

arazi uygulamaları teknik izleme eğitimi yapıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde Arazi Uygulamalı Teknik İzleme Eğitiminin 3. günü arazide devam etti. Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı Akdağ Tabiat Parkında yaşayan canlı türlerinden bazıları inceleme altına alındı. Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Afyon madımağı ve barbarea hedpana endemik türleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler alanda yaptıkları incelemelerde Kızıl geyik, yırtıcı kuşlar akbaba, kurt, kartalda rastlanılan bazı türlerin incelemelerini de yaptı. Başalan Yaylasında akbaba kuşları ve fotokapan kurulan alanları ziyaret eden ekipler, Akçay deresi mevkiinde ova kurbağaları ve Kurtini Mağarasında da yarasaların durumlarını inceledi.