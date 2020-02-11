İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdağ'da yaban hayvanlarına yemleme desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı’ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Afyonkarahisar'da sert geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri yetişiyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atlarından kızıl geyiğe, yaban ördeğinden yaban tavşanına kadar bi çok yaban hayvanı yaşıyor. Zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine destek olmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.


Yemleme çalışması esnasında yaban ördeklerinin kendilerini yemleyen personellere olan sıcak yaklaşımı renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.