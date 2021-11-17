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Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Akdağ’da yaralı halde bulunan Kızıl Geyik tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Akdağ'da yaralı halde bulunan Kızıl Geyik tedavi altına alındı.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şefliği, Akdağ Tabiat Parkında düzensiz davranışlar gösteren ve hastalandığı belirlenen Kızıl Geyik tedavisi yapılmak üzere bölgeden aldı. Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan Kızıl Geyiğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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